Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico

Кроме того, издание само подчеркивает, что дипломаты, сообщающие подобную информацию, сами при разговоре европейских лидеров не присутствовали. Они также указывают, что не обладают подробностями о том, что именно в словах Трампа могло вызвать вероятную реакцию Фицо.
«Роберт Фицо, один из лидеров ЕС, который часто поддерживает позицию Трампа о слабости Европы, был обеспокоен “психологическим состоянием” президента США… Фицо применил слово “опасный”, чтобы описать то, каким казался президент США во время их личной встречи у Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде», — говорится в сообщении.
При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала встречу в Мар-а-Лаго позитивной и продуктивной.
«Это (сообщения о якобы реакции Фицо — ред.) абсолютные полнейшие фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются иметь вес», — сказала Келли, комментарий которой приводит Politico.
Высокопоставленный чиновник, присутствующий на встрече Трампа и Фицо, также заявил, что не припомнит неловких моментов во время их разговора. Чиновник описал встречу как нормальную и приятную.
Трамп 17 января принял Фицо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, мероприятие было закрыто для прессы.