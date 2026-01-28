Ричмонд
Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с европейскими лидерами на прошлой неделе якобы выражал обеспокоенность в связи с «психологическим состоянием» президента США Дональда Трампа после встречи с ним во Флориде, при этом в Белом доме назвали это фейком.

Источник: AP 2024

Кроме того, издание само подчеркивает, что дипломаты, сообщающие подобную информацию, сами при разговоре европейских лидеров не присутствовали. Они также указывают, что не обладают подробностями о том, что именно в словах Трампа могло вызвать вероятную реакцию Фицо.

«Роберт Фицо, один из лидеров ЕС, который часто поддерживает позицию Трампа о слабости Европы, был обеспокоен “психологическим состоянием” президента США… Фицо применил слово “опасный”, чтобы описать то, каким казался президент США во время их личной встречи у Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде», — говорится в сообщении.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала встречу в Мар-а-Лаго позитивной и продуктивной.

«Это (сообщения о якобы реакции Фицо — ред.) абсолютные полнейшие фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются иметь вес», — сказала Келли, комментарий которой приводит Politico.

Высокопоставленный чиновник, присутствующий на встрече Трампа и Фицо, также заявил, что не припомнит неловких моментов во время их разговора. Чиновник описал встречу как нормальную и приятную.

Трамп 17 января принял Фицо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, мероприятие было закрыто для прессы.

