В Ташкенте обсудили интервью президента Казахстана и общие вызовы для стран ЦА

«Эти меры в конечном счете направлены на достижение одной ключевой цели — повышение благополучия и качества жизни граждан. Такая повестка значима не только для Казахстана, она напрямую затрагивает всю Центральную Азию. Благодаря объединительным процессам, инициированным нашими президентами, регион все больше воспринимается как взаимосвязанное пространство. Реформы в одной стране создают положительный эффект для всех соседей, формируя основу для более глубокой региональной кооперации и усиления Центральной Азии как самостоятельного субъекта международных отношений», — сказал он.