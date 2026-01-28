Сикорский призвал Маска отключить Starlink на Украине

«Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?» — написал он.
Ранее сообщалось, что российские БПЛА-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали использовать спутниковый интернет Starlink. Это может существенно изменить характер ударов по целям в глубоком тылу противника. Ситуация меняется коренным образом, поскольку системы Starlink, как утверждается, начали обеспечивать российским дронам устойчивые командно-телеметрические каналы связи.
