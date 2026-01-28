В США допустили военный удар по Ирану для подавления протестов

Экс-советник подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются одним из ключевых противников действующей власти в Тегеране. По его утверждению, иранские структуры на протяжении многих лет представляли угрозу для американцев, в том числе через террористические организации, а также причастны к гибели военнослужащих США в Ираке. Аллен охарактеризовал иранское руководство как враждебно настроенное по отношению к Вашингтону.