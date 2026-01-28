В США допустили военный удар по Ирану для подавления протестов

Президенту США Дональду Трампу, вероятно, придется пойти на военные действия против Ирана на фоне происходящих в стране событий (протестов). Такое мнение в эфире Fox News высказал бывший советник по национальной безопасности при Джордже Буше Майкл Аллен.
По его словам, глава Белого дома поставил на карту американский престиж и теперь не сможет ограничиться дипломатическими заявлениями. Аллен заявил, что Трамп может быть вынужден предпринять военные шаги, поскольку ситуация вокруг Ирана продолжает обостряться.
Экс-советник подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются одним из ключевых противников действующей власти в Тегеране. По его утверждению, иранские структуры на протяжении многих лет представляли угрозу для американцев, в том числе через террористические организации, а также причастны к гибели военнослужащих США в Ираке. Аллен охарактеризовал иранское руководство как враждебно настроенное по отношению к Вашингтону.
Заявления прозвучали на фоне усиления американского военного присутствия в регионе. Ранее сообщалось, что авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» в сопровождении трех кораблей, вооруженных крылатыми ракетами «Томагавк», вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана.
Кроме того, Пентагон направил в регион штурмовики F-15E для усиления ударной авиации, а также дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и THAAD. Эти комплексы, как заявляется, предназначены для защиты от возможных ответных ударов иранскими ракетами малой и средней дальности.
