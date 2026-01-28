Politico: тарифы Трампа и его планы на Гренландию нарушают устав НАТО

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Американские тарифы против государств Европы и планы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии идут вразрез с рядом статей устава НАТО. Такое мнение выразил изданию Politico неназванный дипломат из страны — участницы Североатлантического альянса.
По его словам, Трамп, угрожая ввести пошлины в отношении европейских государств и захватить Гренландию, нарушает вторую и третью статьи устава. Согласно этим статьям, члены НАТО должны «стремиться к устранению противоречий в своей международной экономической политике и способствовать развитию экономического сотрудничества». Им также следует «поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал для борьбы с вооруженным нападением», указывается в документе.
Как отмечает Politico, журналисты которого побеседовали с рядом дипломатов и политиков, на этом фоне приоритетной задачей для нынешнего генерального секретаря НАТО Марка Рютте стало «удержание США при Трампе на стороне Европы». Однако этот курс делает Рютте уязвимым для критики, так как остальные аспекты его работы отходят на второй план, полагает издание.