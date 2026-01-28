Politico: тарифы Трампа и его планы на Гренландию нарушают устав НАТО

Как отмечает Politico, журналисты которого побеседовали с рядом дипломатов и политиков, на этом фоне приоритетной задачей для нынешнего генерального секретаря НАТО Марка Рютте стало «удержание США при Трампе на стороне Европы». Однако этот курс делает Рютте уязвимым для критики, так как остальные аспекты его работы отходят на второй план, полагает издание.