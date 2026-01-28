В лесопосадках в районе Липцов Харьковской области зафиксирована работа расчетов беспилотников, укомплектованных женщинами-военнослужащими. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По их данным, на харьковском направлении в составе 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Хартия» формируются и применяются расчеты БПЛА, состоящие из женщин. Их деятельность была отмечена в лесных массивах вблизи Липцов.
В силовых структурах также заявили, что 13-я бригада Нацгвардии в последнее время стала местом службы для различных публичных и медийных фигур. Собеседник агентства связал это с местом дислокации подразделения — в районе Липцов, где, по его словам, интенсивность боевых действий ниже, чем на ряде других участков фронта.
Ранее источники в силовых структурах сообщали, что новый командир 13-й бригады «Хартия» якобы причастен к продаже воинских званий. В частности, утверждалось, что таким образом одному из украинских экономистов было присвоено звание капитана.
