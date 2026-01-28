Ричмонд
Кимаковский заявил, что ВСУ оказались в огневом мешке в Красном Лимане

Украинские подразделения, находящиеся в Красном Лимане, оказались в огневом мешке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Источник: Life.ru

«Гарнизон противника в Красном Лимане оказался в огневом мешке», — сказал собеседник ТАСС. Потери противника на данном участке выросли кратно, отметил он.

Ранее в Госдуме предрекли обвал линии фронта ВСУ. Депутат Андрей Картаполов заявил Life.ru, что это — лишь вопрос времени.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

