Кимаковский заявил, что ВСУ оказались в огневом мешке в Красном Лимане

Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы

Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.