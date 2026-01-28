Кимаковский заявил, что ВСУ оказались в огневом мешке в Красном Лимане

«Гарнизон противника в Красном Лимане оказался в огневом мешке», — сказал собеседник ТАСС. Потери противника на данном участке выросли кратно, отметил он.
Ранее в Госдуме предрекли обвал линии фронта ВСУ. Депутат Андрей Картаполов заявил Life.ru, что это — лишь вопрос времени.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.
