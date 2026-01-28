Трампу снова угрожают импичментом: президента обвиняют в «убийстве» американцев

Демократы в Палате представителей пригрозили начать процедуру импичмента, если президент США Дональд Трамп не уволит министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление лидера меньшинства Хакима Джеффриса и его заместителей.
Поводом стали обвинения в адрес Министерства внутренней безопасности в связи с гибелью людей. В Демпартии утверждают, что действия ведомства привели к смертям американских граждан. По мнению Джеффриса и его коллег, происходящее попросту недопустимо. Поэтому, мол, главу ведомства нужно немедленно отправить в отставку.
Более того, риторика скатилась в ультиматумы. Так, представители Демпартии заявили, что, если Трамп этого не сделает, то фракция начнет процедуру объявления ему импичмента.
«Администрация Трампа использует деньги налогоплательщиков в качестве оружия для убийства американских граждан», — говорится в заявлении Джеффриса и руководства фракции демократов.
Республиканцы при этом контролируют обе палаты Конгресса. Президент Трамп уже заявил, что не собирается увольнять Ноэм. Похожую точку зрения выразили в Белом доме. Там отметили, что считают ее работу эффективной.
Напомним, ранее в США появилась петиция с призывом объявить импичмент Дональду Трампу. Как писал Newsweek, документ набрал более 100 тысяч подписей. Его авторы обвиняют администрацию в коррупции, нарушениях Конституции и подрыве прав граждан. При этом подобные инициативы не имеют прямой юридической силы и не обязывают власти к каким-либо действиям.