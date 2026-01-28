Трампу снова угрожают импичментом: президента обвиняют в «убийстве» американцев

Напомним, ранее в США появилась петиция с призывом объявить импичмент Дональду Трампу. Как писал Newsweek, документ набрал более 100 тысяч подписей. Его авторы обвиняют администрацию в коррупции, нарушениях Конституции и подрыве прав граждан. При этом подобные инициативы не имеют прямой юридической силы и не обязывают власти к каким-либо действиям.