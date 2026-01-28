Ричмонд
Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы

Жену экс-президента Южной Кореи Ким Гон Хи приговорили к тюремному сроку из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорена к 1 году и 8 месяцам теремного заключения по обвинению в коррупции. Об этом сообщает телеканал YTN.

При этом суд Сеула оправдал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, по обвинению в манипуляциях с акциями компании Deutsche Motors в 2010—2012 годах.

Суд установил, что по эпизодам 2010 и 2011 годов истёк 10-летний срок давности, а по делу 2012 года отсутствуют доказательства прямого участия Ким Гон Хи в ценовых манипуляциях.

Помимо этого, прокуратура вменяла Ким Гон Хи несоблюдение правил финансирования политических кампаний из-за бесплатных соцопросов, проведенных в интересах её семьи перед выборами Юн Сок Ёля. Суд счёл, что доказательств нарушения закона нет.

16 января бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 5 годам тюрьмы.