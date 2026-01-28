Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорена к 1 году и 8 месяцам теремного заключения по обвинению в коррупции. Об этом сообщает телеканал YTN.
При этом суд Сеула оправдал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, по обвинению в манипуляциях с акциями компании Deutsche Motors в 2010—2012 годах.
Суд установил, что по эпизодам 2010 и 2011 годов истёк 10-летний срок давности, а по делу 2012 года отсутствуют доказательства прямого участия Ким Гон Хи в ценовых манипуляциях.
Помимо этого, прокуратура вменяла Ким Гон Хи несоблюдение правил финансирования политических кампаний из-за бесплатных соцопросов, проведенных в интересах её семьи перед выборами Юн Сок Ёля. Суд счёл, что доказательств нарушения закона нет.
16 января бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к 5 годам тюрьмы.