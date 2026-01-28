Российские «Герани» поразили поезд с украинскими военными под Харьковом

Поезд следовал по маршруту Барвинково — Львов — Чоп и перевозил военнослужащих ВСУ на фронт. В результате атаки были поражены локомотив и пассажирские вагоны, что привело к пожару.
Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» нанесли удары по технике и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Дроны использовались для подавления попыток противника доставить боеприпасы и живую силу на позиции.
