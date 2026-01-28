В США пригрозили Венесуэле силовым давлением ради «сотрудничества»

США готовы добиваться максимального сотрудничества от руководства Венесуэлы вплоть до применения силы.
С таким заявлением госсекретарь США Марко Рубио намерен выступить 28 января на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался текст его речи.
В документе говорится, что Вашингтон рассматривает силовой сценарий как допустимый инструмент, если иные меры не принесут результата. Рубио подчеркивает, что США рассчитывают избежать такого развития событий, однако не намерены отказываться от выполнения своих обязательств перед американскими гражданами и от реализации стратегических задач в Западном полушарии.
По данным Bloomberg, в ходе выступления госсекретарь также сообщит сенаторам о договоренностях с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Речь идет о готовности Каракаса открыть энергетический сектор страны для американских компаний, предоставить им приоритетный доступ к добыче нефти и направлять доходы от ее экспорта на закупку товаров из США.
Агентство отмечает, что слушания 28 января станут для Рубио первым публичным выступлением в Конгрессе после военной операции США в Каракасе, проведенной 3 января.
