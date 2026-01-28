В США пригрозили Венесуэле силовым давлением ради «сотрудничества»

В документе говорится, что Вашингтон рассматривает силовой сценарий как допустимый инструмент, если иные меры не принесут результата. Рубио подчеркивает, что США рассчитывают избежать такого развития событий, однако не намерены отказываться от выполнения своих обязательств перед американскими гражданами и от реализации стратегических задач в Западном полушарии.