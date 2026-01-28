В 13-й бригаде нацгвардии Украины начали формировать женские расчёты БПЛА

По данным источника, деятельность женских расчётов беспилотников была зафиксирована в районе населённого пункта Липцы. Речь идёт о подразделениях 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Ранее сообщалось, что проблема сексуальных домогательств в Вооружённых силах Украины остаётся серьёзным препятствием для женщин, рассматривающих возможность военной службы. Отсутствие действенного механизма защиты не позволяет военнослужащим чувствовать себя в безопасности.
