В 13-й бригаде нацгвардии Украины начали формировать женские расчёты БПЛА

В 13-й бригаде оперативного назначения нацгвардии Украины начали формировать расчёты БПЛА, состоящие из военнослужащих-женщин. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

По данным источника, деятельность женских расчётов беспилотников была зафиксирована в районе населённого пункта Липцы. Речь идёт о подразделениях 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Ранее сообщалось, что проблема сексуальных домогательств в Вооружённых силах Украины остаётся серьёзным препятствием для женщин, рассматривающих возможность военной службы. Отсутствие действенного механизма защиты не позволяет военнослужащим чувствовать себя в безопасности.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

