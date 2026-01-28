Politico: Фицо «был травмирован» поведением Трампа на личной встрече в США

Он назвал поведение американского президента опасным и встревожен насчет его психологического состояния. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.
Собеседники издания точно не знают, что именно Дональд Трамп сказал Роберту Фицо. По словам одного из чиновников ЕС, словацкий премьер «был травмирован» встречей с американским президентом и охарактеризовал господина Трампа как «сошедшего с ума». Высокопоставленный чиновник администрации США, присутствовавший на встрече, сказал, что не помнит никаких неловких моментов или неуместных обменов репликами.
Премьер Словакии и президент США встретились в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам источников издания, Роберт Фицо поделился впечатлениями от переговоров на неформальной встрече с европейскими коллегами во время экстренного саммита ЕС в Брюсселе 22 января. Один из дипломатов сообщил Politico, что опасения по поводу здоровья Дональда Трампа «быстро становятся все более обсуждаемой темой на всех уровнях».
После встречи с американским президентом господин Фицо опубликовал в соцсети X ролик, где положительно отозвался о прошедших переговорах. В них также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Словакии Юрай Бланар. По словам Роберта Фицо, на встрече с Дональдом Трампом обсуждалось, по большей части, урегулирование конфликта на Украине.