Politico: Фицо «был травмирован» поведением Трампа на личной встрече в США

Премьер Словакии и президент США встретились в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам источников издания, Роберт Фицо поделился впечатлениями от переговоров на неформальной встрече с европейскими коллегами во время экстренного саммита ЕС в Брюсселе 22 января. Один из дипломатов сообщил Politico, что опасения по поводу здоровья Дональда Трампа «быстро становятся все более обсуждаемой темой на всех уровнях».