Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили аппараты самолетного типа в нескольких регионах. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 24, и над Крымом — 23. Еще шесть беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.
Кроме того, 5 БПЛА ликвидированы над Белгородской областью, 4 — над Астраханской. По 3 беспилотника сбили над Курской областью и над акваторией Азовского моря. По 2 аппарата уничтожены над Воронежской и Брянской областями. Еще по одному дрону сбито над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО у Севастополя. По его словам, тогда над акваторией Черного моря были сбиты два беспилотника. Глава региона отмечал, что военные продолжали контролировать воздушную обстановку.