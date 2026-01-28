Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: союзники отказались помогать США в случае ударов по Ирану

Ключевые союзники США на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия и ОАЭ, отказались помогать Вашингтону в случае ударов по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Ключевые союзники США на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отказались оказывать помощь Вашингтону, если произойдут удары по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Саудовская Аравия исключила возможность использования своего воздушного пространства и территории для возможного удара США по Ирану. Это усложнило варианты действий администрации Трампа в ответ на жестокие репрессии против протестующих в Тегеране. Аналогичное заявление сделало Министерство иностранных дел ОАЭ.

Утверждается, что Саудовская Аравия опасается вовлечения в конфликт с Ираном после того, как в 2019 году хуситы нанесли удары по нефтяным объектам королевства.

Ранее Трамп заявил о планах по увеличению американского военного присутствия вблизи Ирана и выразил надежду, что Тегеран в конечном итоге согласится на соглашения с Вашингтоном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше