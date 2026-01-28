WSJ: союзники отказались помогать США в случае ударов по Ирану

Ключевые союзники США на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отказались оказывать помощь Вашингтону, если произойдут удары по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, Саудовская Аравия исключила возможность использования своего воздушного пространства и территории для возможного удара США по Ирану. Это усложнило варианты действий администрации Трампа в ответ на жестокие репрессии против протестующих в Тегеране. Аналогичное заявление сделало Министерство иностранных дел ОАЭ.
Утверждается, что Саудовская Аравия опасается вовлечения в конфликт с Ираном после того, как в 2019 году хуситы нанесли удары по нефтяным объектам королевства.
Ранее Трамп заявил о планах по увеличению американского военного присутствия вблизи Ирана и выразил надежду, что Тегеран в конечном итоге согласится на соглашения с Вашингтоном.