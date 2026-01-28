WSJ: союзники отказались помогать США в случае ударов по Ирану

По информации издания, Саудовская Аравия исключила возможность использования своего воздушного пространства и территории для возможного удара США по Ирану. Это усложнило варианты действий администрации Трампа в ответ на жестокие репрессии против протестующих в Тегеране. Аналогичное заявление сделало Министерство иностранных дел ОАЭ.