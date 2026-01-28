В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры из-за взрыва

В ночь на среду в городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате взрыва получил повреждения объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.
Чиновник не уточнил, что за объект поврежден на территории города. Вилкул упомянул об аварийном отключении ряда крупных котельных и зафиксированных порывах на магистралях в результате гидроударов.
Согласно информации военной администрации Днепропетровской области, минувшей ночью взрывы были слышны также в Никопольском и Синельниковском районах. На территории Никопольского района зафиксированы повреждения линий электропередачи.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы на территории Днепропетровской области прогремели в ночь на среду на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о перекрытии жителями Кривого Рога дороги и трамвайных путей в знак протеста против проблем с электроснабжением и несоблюдения графиков отключения света в городе.