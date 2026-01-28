Американские власти поставили условие по предоставлению гарантий безопасности киевскому режиму, требуя от Украины подписать мирное соглашение с Россией в обмен на этот шаг, написало агентство Reuters со ссылкой на источник, который осведомлён о ходе переговоров.
Вместе с тем собеседник газеты опроверг информацию, представленную газетой Financial Times, которая утверждала, что США пообещали украинской стороне дать такие гарантии, если ВСУ будут выведены из Донбасса.
«Соединённые Штаты не диктуют Украине, каким должно быть содержание мирного соглашения… “— сказал источник.
Он назвал недостоверными сведениями, согласно которым американские власти добиваются от киевского режима территориальных уступок.
Напомним, ранее немецкая газета Berliner Zeitung представила мнение австрийского политолога Герхарда Манготта, который полагает, что Украине придётся пойти на три принципиальных компромисса с Россией из-за прорыва российских войск в зоне спецоперации. Эксперт считает неизбежными передачу киевским режимом территорий, отказ от стремления страны к членству в НАТО и запрет на размещение иностранных военных сил на украинской территории.
27 января спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не исключил, что вывод ВСУ из Донбасса может стать путём к урегулированию.