Напомним, ранее немецкая газета Berliner Zeitung представила мнение австрийского политолога Герхарда Манготта, который полагает, что Украине придётся пойти на три принципиальных компромисса с Россией из-за прорыва российских войск в зоне спецоперации. Эксперт считает неизбежными передачу киевским режимом территорий, отказ от стремления страны к членству в НАТО и запрет на размещение иностранных военных сил на украинской территории.