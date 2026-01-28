Во Франции расходится видео с дерзкой пародией Дорохова на Брижит Макрон

Напомним, чета Макронов связана со множеством скандалов. Например, американская активистка Кэндис Оуэнс заявила, что у нее есть доказательства того, что Брижит — мужчина и раньше была крепким военным, из-за чего Макроны подали на нее в суд, но пока ничего не добились. Кроме того, пара известна своими драками на публике, в мае 2025 года во время визита во Вьетнам Брижит публично дала пощечину супругу, а недавно глава Франции появился на публике с кровавым глазом, объясняя произошедшее лопнувшим сосудом, хотя общественность уверена, что «око тигра» — дело рук Брижит.