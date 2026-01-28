Во Франции расходится видео с дерзкой пародией Дорохова на Брижит Макрон

Во Франции расходится видео с пародией российского юмориста Дениса Дорохова на супругу президента республики Эммануэля Макрона, Брижит, французы оценили острый юмор россиян и поблагодарили их за контент, который в их стране делать запрещено, обнаружил aif.ru в Instagram*.
Пародия начинается с того, что Дорохов, загримированный под Брижит, появляется на сцене под песню Те100стерона «Это не женщина, это — беда». Затем юморист произносит: «Bonjour», но добавляет, что у них во Франции говорят — «Салам алейкум» (отсылка к проблемам с миграцией).
Затем юморист заявляет, что он — настоящая женщина, при этом поправляет юбку в паховой области (отсылка к скандалу со сменой пола** Брижит). После чего Дорохов извиняется за отсутствие главы Франции и объясняет это «проблемами с почками» — якобы Эммануэль боится ехать в Россию из-за недержания.
В комментариях французы выразили свой восторг, многие из них отметили, что они все больше любят русских за искрометный юмор и открытость.
«В России больше свободы слова, чем во Франции», — написал marleeeen_31.
Его поддержал jb_mtt: «Даже они знают, что во Франции не осталось французов».
«Чем больше проходит времени, тем больше я люблю Россию», — подчеркнул w.mlt.
Напомним, чета Макронов связана со множеством скандалов. Например, американская активистка Кэндис Оуэнс заявила, что у нее есть доказательства того, что Брижит — мужчина и раньше была крепким военным, из-за чего Макроны подали на нее в суд, но пока ничего не добились. Кроме того, пара известна своими драками на публике, в мае 2025 года во время визита во Вьетнам Брижит публично дала пощечину супругу, а недавно глава Франции появился на публике с кровавым глазом, объясняя произошедшее лопнувшим сосудом, хотя общественность уверена, что «око тигра» — дело рук Брижит.
