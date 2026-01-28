Ричмонд
Во Франции расходится видео с дерзкой пародией Дорохова на Брижит Макрон

Французы в восторге от пародии российского юмориста Дорохова на супругу президента их страны Брижит Макрон, некоторые пользователи социальных сетей поблагодарили русских, потому что у них в стране запрещено делать подобный юмористический контент.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции расходится видео с пародией российского юмориста Дениса Дорохова на супругу президента республики Эммануэля Макрона, Брижит, французы оценили острый юмор россиян и поблагодарили их за контент, который в их стране делать запрещено, обнаружил aif.ru в Instagram*.

Пародия начинается с того, что Дорохов, загримированный под Брижит, появляется на сцене под песню Те100стерона «Это не женщина, это — беда». Затем юморист произносит: «Bonjour», но добавляет, что у них во Франции говорят — «Салам алейкум» (отсылка к проблемам с миграцией).

Затем юморист заявляет, что он — настоящая женщина, при этом поправляет юбку в паховой области (отсылка к скандалу со сменой пола** Брижит). После чего Дорохов извиняется за отсутствие главы Франции и объясняет это «проблемами с почками» — якобы Эммануэль боится ехать в Россию из-за недержания.

В комментариях французы выразили свой восторг, многие из них отметили, что они все больше любят русских за искрометный юмор и открытость.

«В России больше свободы слова, чем во Франции», — написал marleeeen_31.

Его поддержал jb_mtt: «Даже они знают, что во Франции не осталось французов».

«Чем больше проходит времени, тем больше я люблю Россию», — подчеркнул w.mlt.

Напомним, чета Макронов связана со множеством скандалов. Например, американская активистка Кэндис Оуэнс заявила, что у нее есть доказательства того, что Брижит — мужчина и раньше была крепким военным, из-за чего Макроны подали на нее в суд, но пока ничего не добились. Кроме того, пара известна своими драками на публике, в мае 2025 года во время визита во Вьетнам Брижит публично дала пощечину супругу, а недавно глава Франции появился на публике с кровавым глазом, объясняя произошедшее лопнувшим сосудом, хотя общественность уверена, что «око тигра» — дело рук Брижит.

Ранее журнал Closer рассказал о новой неожиданной выходке Брижит Макрон.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

* *ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.