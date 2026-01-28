Патрушев посетил фрегат «Маршал Шапошников» в Омане

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в порту Маската фрегат Тихоокеанского флота ВМФ «Маршал Шапошников», прибывший в Султанат Оман после 119-дневного похода протяжённостью свыше 15 тысяч морских миль.
Как сообщили в пресс-службе Морколлегии, корабль прибыл для демонстрации российского военно-морского флага, развитие двустороннего военного сотрудничества, пополнение запасов и отдых экипажа.
На борту фрегата Патрушев встретился с заместителем главнокомандующего ВМФ России Владимиром Воробьёвым, командованием и личным составом корабля, а также представителями военно-морских сил и профильных ведомств Омана.
«Рад посещать фрегат “Маршал Шапошников”, достойно представляющий флаг России в далёких водах Индийского океана. Этот корабль и его опытный экипаж — один из самых образцовых в российском флоте», — сказал Патрушев.
Он назвал дальние походы российских кораблей убедительным доказательством того, что Россия была, остаётся и всегда будет великой морской державой, и поблагодарил экипаж за продолжение славных традиций русского флота.
Патрушев также высоко оценил отношения с Оманом, отметив, что страна «уже не впервые радушно принимает российские корабли» и является уважающим Россию партнёром. Он выразил уверенность, что «Маршал Шапошников» и в будущем будет заходить в оманские гавани и совместно с местными моряками способствовать миру и стабильности в регионе.
После завершения визита в Маскат фрегат отправится к месту проведения международных учений «Милан-2026» в Бенгальском заливе. В рамках мероприятия, запланированного на 18−25 февраля 2026 года, корабль совершит неофициальный заход в индийский порт Вишахапатнам.
Патрушев прибыл в город Маскат по приглашению оманской стороны, где проведёт консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере.