Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи осудили на 20 месяцев тюрьмы

Суд первой инстанции в Южной Корее приговорил бывшую первую леди Ким Гон Хи к 1 году и 8 месяцам лишения свободы по делу о коррупции, передает телеканал YTN.
Ким Гон Хи признали виновной в нарушении Закона о подоходном налоге. При этом суд оправдал её по двум другим ключевым обвинениям, включая манипулирование рынком акций автомобильного дилера.
По версии следствия, она якобы получила от махинаций с ценными бумагами около 810 миллионов вон (564 тысячи долларов), но эти обвинения не нашли подтверждения. Также суд счёл недоказанным нарушение правил финансирования предвыборной кампании.
Ранее Ким Гон Хи и её мужа, бывшего президента Ли Мён Бака, обвиняли в создании фиктивных компаний и выводе средств на личные нужды.
