Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США проведут многодневные военные учения на Ближнем Востоке

На фоне эскалации конфликта с Ираном Штаты проведут военные учения.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты организуют многодневные военные манёвры с привлечением авиации на Ближнем Востоке на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Ираном. Об этом информирует телеканал CNN.

По словам генерал-лейтенанта Дерека Франса, эти учения помогут лётчикам продемонстрировать свою способность действовать эффективно и безопасно в сложных условиях, а также показать их навыки координации с партнёрами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о движении к Ирану второй группы американских военных кораблей, отметив, «давайте посмотрим, что из этого выйдет».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше