США проведут многодневные военные учения на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты организуют многодневные военные манёвры с привлечением авиации на Ближнем Востоке на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Ираном. Об этом информирует телеканал CNN.
По словам генерал-лейтенанта Дерека Франса, эти учения помогут лётчикам продемонстрировать свою способность действовать эффективно и безопасно в сложных условиях, а также показать их навыки координации с партнёрами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о движении к Ирану второй группы американских военных кораблей, отметив, «давайте посмотрим, что из этого выйдет».
