Politico: в ЕС 71% опрошенных выступает за усиление нацконтроля границ

Согласно исследованию, 71% респондентов считает, что ЕС должен предоставить странам-участницам больше полномочий для самостоятельного управления миграцией. Газета отмечает, что подобные настроения усиливаются на фоне сомнений в эффективности общеевропейской координации миграционной политики. В то же время эксперты предупреждают, что усиление национального контроля может поставить под угрозу функционирование шенгенской зоны.