Politico: здоровье Трампа всё чаще обсуждают в Европе

Здоровье президента США Дональда Трампа вызывает обсуждения среди европейских чиновников.

Источник: Аргументы и факты

Здоровье президента США Дональда Трампа становится всё более обсуждаемым вопросом среди европейских чиновников на разных уровнях, несмотря на недавние заявления американского лидера о его отличном состоянии. Об этом сообщает издание Politico.

Один неназванный европейский чиновник заявил, что опасения относительно здоровья президента США стремительно становятся более обсуждаемой темой.

Ранее известный американский медицинский эксперт, профессор Брюс Дэвидсон из Университета штата Вашингтон заявил, что, вероятно, Трамп перенёс инсульт в области мозга, отвечающей за правую сторону тела.

Также племянница президента Мэри Трамп высказала мнение о возможной болезни Альцгеймера у своего дяди.

