Трамп: приезжие должны доказать, что не собираются что-либо взрывать в США

Президент США Дональд Трамп посетил штат Айова, во время своего выступления перед публикой он заявил, что иммигранты для пребывания в стране должны доказать — они не собираются что-либо взрывать, речь американского лидера опубликована в официальном аккаунте Белого дома по оперативной связи в социальной сети X*.