Трамп: приезжие должны доказать, что не собираются что-либо взрывать в США

Президент США Дональд Трамп посетил штат Айова, во время своего выступления перед публикой он заявил, что иммигранты для пребывания в стране должны доказать — они не собираются что-либо взрывать, речь американского лидера опубликована в официальном аккаунте Белого дома по оперативной связи в социальной сети X*.
«Они должны показать, что могут любить нашу страну, а не ненавидеть её. Они должны показать, что не собираются взрывать наши торговые центры… Они должны показать, что могут любить нашу страну», — заявил он.
Трамп добавил, что приезжие должны любить США не как член Демократической партии сомалийского происхождения Ильхан Омар. Ранее глава США неоднократно ее критиковал за радикальные взгляды и даже предлагал «вышвырнуть ее из страны».
В своей речи он также упомянул Джо Байдена, который, по его словам, год назад оставил ему полный бардак.
Ранее стало известно, что в Айове Трамп опять танцевал.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.