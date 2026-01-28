Ричмонд
Трамп: приезжие должны доказать, что не собираются что-либо взрывать в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что иммигранты должны доказать свою любовь к Штатам, кроме того, они обязаны показать, что не намерены ничего взрывать.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп посетил штат Айова, во время своего выступления перед публикой он заявил, что иммигранты для пребывания в стране должны доказать — они не собираются что-либо взрывать, речь американского лидера опубликована в официальном аккаунте Белого дома по оперативной связи в социальной сети X*.

«Они должны показать, что могут любить нашу страну, а не ненавидеть её. Они должны показать, что не собираются взрывать наши торговые центры… Они должны показать, что могут любить нашу страну», — заявил он.

Трамп добавил, что приезжие должны любить США не как член Демократической партии сомалийского происхождения Ильхан Омар. Ранее глава США неоднократно ее критиковал за радикальные взгляды и даже предлагал «вышвырнуть ее из страны».

В своей речи он также упомянул Джо Байдена, который, по его словам, год назад оставил ему полный бардак.

Ранее стало известно, что в Айове Трамп опять танцевал.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

