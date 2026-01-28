США вывезли капитана захваченного танкера Marinera из Британии

Береговая охрана Америки вывезла капитана и первого помощника захваченного нефтяного танкера Marinera Автандила Каландадзе из Британии. Об этом рассказала шотландский генпрокурор Рут Чартерис. Ее слова передает Sky News.
По словам генпрокурора, семья капитана пыталась не допустить его отправки из Шотландии. С этой целью адвокаты его родственников обратились в суд Эдинбурга. Защита требовала в срочном порядке запретить вывоз судна и его экипажа за пределы британского государства. Изначально суд удовлетворил этот запрос, но позже отменил свое решение.
27 января прошло очередное заседание по этому делу. В ходе него Чартерис сообщила, что капитан и первый помощник уже находятся на американском судне береговой охраны Munro и покинули территориальные воды Британии. По ее данным, Минюст США подтвердил это в письме, отправленном Генпрокуратуре по электронной почте.
Чартерис также уточнила, что остальные 26 членов экипажа Marinera были сначала доставлены в армейский резервный центр в Инвернессе. В настоящий момент они размещены в отеле в шотландском городе Элгин. Как она отметила, никто из них не просил убежища. Пятеро человек планируют поехать в США, остальные собираются отправиться в другие страны.
Напомним, 7 января США в нейтральных водах попытались захватить танкер Marinera, который плыл под флагом РФ. Судно находилось в международных водах Атлантического океана, когда к нему неожиданно подошли военнослужащие ВМС США. Позже МИД России выразил официальный протест Штатам в связи с этим инцидентом.