Трамп прокомментировал падение курса доллара: президента США всё устраивает

При этом Дональд Трамп похвастался экономическими успехами США. Он заявил, что Вашингтон получил 600 миллиардов долларов благодаря повышенным пошлинам. Американский лидер пояснил, что власти заключили с партнёрами рекордные сделки. По его словам, в экономику США сейчас поступают инвестиции в объеме 18 триллионов долларов.