Трамп прокомментировал падение курса доллара: президента США всё устраивает

Дональд Трамп оценил падение курса доллара.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает текущий курс доллара слишком низким. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Де-Мойн, штат Айова.

«Нет, я думаю, что он отличный», — уточнил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о курсе американской национальной валюты.

Глава Белого дома добавил, что мог бы легко заставить доллар расти, однако это привело бы к негативным последствиям для экономики.

При этом Дональд Трамп похвастался экономическими успехами США. Он заявил, что Вашингтон получил 600 миллиардов долларов благодаря повышенным пошлинам. Американский лидер пояснил, что власти заключили с партнёрами рекордные сделки. По его словам, в экономику США сейчас поступают инвестиции в объеме 18 триллионов долларов.

Параллельно с этим финансовый аналитик Артем Тузов высказал мнение о неустойчивости доллара. Он считает, что на фоне укрепления рубля возможно резкое падение американской валюты в ближайшие месяцы.

Эксперт полагает, что рубль может сохранять свои сильные позиции как минимум до середины 2026 года. По его оценке, в ближайшие полгода курс доллара способен опуститься до отметки в 50 рублей.

