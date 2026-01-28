Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Фицо обеспокоен психологическим состоянием Трампа

Politico со ссылкой на неназванных дипломатов пишет, что премьер Словакии Фицо был обеспокоен в связи с психологическим состоянием Трампа после их встречи в Майями.

Источник: Аргументы и факты

Издание Politico, ссылаясь на анонимных европейских дипломатов, сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента Соединённых Штатов Дональда Трампа после их личной встречи в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По данным источников, Фицо назвал Трампа «опасным».

Однако журналисты признают, что эти дипломаты не присутствовали на встрече и не располагают конкретными деталями о том, какие именно слова или действия Трампа могли вызвать такую реакцию Фицо.

В Белом доме категорически отвергли эту информацию. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала публикацию Politico «абсолютной фейковой новостью», добавив, что анонимные дипломаты «просто пытаются придать себе вес».

«Это полнейшая выдумка», — заявила Келли.

Кроме того, высокопоставленный чиновник, лично присутствовавший на встрече Трампа и Фицо, описал её как нормальную и приятную, не припомнив никаких неловких или тревожных моментов. В Белом доме подчеркнули, что переговоры прошли позитивно и продуктивно.

Ранее Politico писало, что здоровье Трампа становится всё более обсуждаемым вопросом среди чиновников в Европе.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше