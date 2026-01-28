Politico: Фицо обеспокоен психологическим состоянием Трампа

Издание Politico, ссылаясь на анонимных европейских дипломатов, сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента Соединённых Штатов Дональда Трампа после их личной встречи в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По данным источников, Фицо назвал Трампа «опасным».
Однако журналисты признают, что эти дипломаты не присутствовали на встрече и не располагают конкретными деталями о том, какие именно слова или действия Трампа могли вызвать такую реакцию Фицо.
В Белом доме категорически отвергли эту информацию. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала публикацию Politico «абсолютной фейковой новостью», добавив, что анонимные дипломаты «просто пытаются придать себе вес».
«Это полнейшая выдумка», — заявила Келли.
Кроме того, высокопоставленный чиновник, лично присутствовавший на встрече Трампа и Фицо, описал её как нормальную и приятную, не припомнив никаких неловких или тревожных моментов. В Белом доме подчеркнули, что переговоры прошли позитивно и продуктивно.
Ранее Politico писало, что здоровье Трампа становится всё более обсуждаемым вопросом среди чиновников в Европе.