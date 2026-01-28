Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Совет мира» Трампа назвал Белоруссию одной из стран-учредителей

Белоруссия стала одной из стран-учредителей создаваемого президентом США Дональдом Трампом «Совета мира» по Газе и получила официальную благодарность от организации.

Белоруссия стала одной из стран-учредителей создаваемого президентом США Дональдом Трампом «Совета мира» по Газе и получила официальную благодарность от организации. Об этом сообщили в официальном аккаунте совета в соцсети X.

«Совет мира» приветствует Белоруссию в качестве одного из учредителей нашей растущей международной организации", — говорится в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о вступлении республики в этот совет. Инициатива Трампа направлена на урегулирование кризиса в секторе Газа.

До этого Лукашенко назвал враньем сообщения о взносах в $1 млрд для членов «Совета мира».

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше