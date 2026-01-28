Сийярто согласился с Сибигой, что Венгрия преграждает Украине путь в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился с высказыванием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Будапешт преграждает Киеву путь в Евросоюз. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.
«В том, что Сибига нам не друг, что он нас ненавидит, что он нападает на нас, нет ничего нового. Однако у министра была фраза, с которой мы полностью согласны: “Венгрия является единственным препятствием на пути вступления Украины в ЕС”. Это абсолютная правда», — говорится в его публикации.
Как отметил венгерский министр, в случае вступления в ЕС Украина «принесет войну», а также поспособствует банкротству фермеров.
Напомним, ранее Петер Сийярто призвал Андрея Сибигу быть «немного скромнее» после того, как украинский дипломат назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «самым ценным замороженным активом России в Европе».