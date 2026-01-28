Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто согласился с Сибигой, что Венгрия преграждает Украине путь в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился с высказыванием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Будапешт преграждает Киеву путь в Евросоюз.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился с высказыванием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Будапешт преграждает Киеву путь в Евросоюз. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.

«В том, что Сибига нам не друг, что он нас ненавидит, что он нападает на нас, нет ничего нового. Однако у министра была фраза, с которой мы полностью согласны: “Венгрия является единственным препятствием на пути вступления Украины в ЕС”. Это абсолютная правда», — говорится в его публикации.

Как отметил венгерский министр, в случае вступления в ЕС Украина «принесет войну», а также поспособствует банкротству фермеров.

Напомним, ранее Петер Сийярто призвал Андрея Сибигу быть «немного скромнее» после того, как украинский дипломат назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «самым ценным замороженным активом России в Европе».

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше