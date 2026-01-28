Выступление Трампа в Айове пытались дважды сорвать

Выступление президента США Дональда Трампа в штате Айова пытались дважды сорвать, американский лидер отреагировал на это резкими фразами, он назвал выступающих против него сумасшедшими и придурками, материал из Irish Star перевел aif.ru.
Издание опубликовало видео, на котором мужчина настойчиво пытается перебить Трампа и выкрикивает что-то бессвязное, после чего публика начинает скандировать: «USA! USA! USA!».
Автор материала подчеркивает, что во второй раз неизвестный пытался пробраться на трибуну к американскому лидеру, его, конечно, туда не пустили.
Трамп отреагировал на происходящее в привычной резкой манере.
«Я мог бы иметь приятное и спокойное президентство. Я, вероятно, вернул бы себе этот кусочек уха (отсылка к покушению на Трампа, — прим. ред.). Мне бы не пришлось слушать таких сумасшедших! Вы же знаете, что они — платные агитаторы, верно? Им платят. Это все платные агитаторы, вот и всё. Им платят. Они платные мятежники. Они психи», — заявил Трамп.
Напомним, во вторник, 27 января, глава США посетил штат Айова. Во время своего выступления он высказался об иммигрантах, Джо Байдене, а также станцевал.