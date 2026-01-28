Выступление Трампа в Айове пытались дважды сорвать

«Я мог бы иметь приятное и спокойное президентство. Я, вероятно, вернул бы себе этот кусочек уха (отсылка к покушению на Трампа, — прим. ред.). Мне бы не пришлось слушать таких сумасшедших! Вы же знаете, что они — платные агитаторы, верно? Им платят. Это все платные агитаторы, вот и всё. Им платят. Они платные мятежники. Они психи», — заявил Трамп.