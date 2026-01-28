Новый визит главы Сирии в Москву: что известно о целях аш-Шараа

«Думаю, что еще раз будет обсуждаться вопрос подготовки сирийской армии: экипировка, обеспечение вооружением и подготовка. Это очень важно [для сирийцев]. Дело в том, что Израиль этому всячески препятствует, а Турцию они не хотят видеть в качестве спонсора подготовки своей армии. В этом смысле позиция Сирии по отношению к России сейчас достаточно выгодна», — уточнил эксперт.