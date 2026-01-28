Новый визит главы Сирии в Москву: что известно о целях аш-Шараа

В Москве о целях переговоров рассказали кратко. «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе», — говорится на сайте администрации президента.
Встреча Путина и аш-Шараа состоится на фоне продолжающегося противостояния между властями республики и курдскими вооруженными формированиями, представляющими Сирийские демократические силы. Военные отряды новой власти вытеснили курдов из провинций Ракка, Дейр-эз-Зор и большей части провинции Хасака и установили срок интеграции в сирийское государство.
Кроме того, визит сирийского лидера проходит одновременно с эвакуацией российских военных с аэродрома у города Эль-Камышлы в провинции Хасака. Гарнизон переезжает на аэродром в Хмеймиме. Российская сторона передислокацию не комментирует. О перемещении военных сил сообщил телеканал Kurdistan24.
Программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров считает, что аш-Шараа в Москве попытается получить поддержку Кремля, чтобы разрешить проблему противостояния с курдами на северо-востоке Сирии.
«Традиционно Россия относится крайне ответственно к проблемам этнических и конфессиональных меньшинств в ближневосточных государствах, поэтому Дамаск наверняка попытается использовать российский опыт и возможности для стабилизации ситуации в своей стране», — цитируют эксперта «Ведомости».
Востоковед допустил, что договоренности могут распространяться на сотрудничество с российскими военными, которые могли бы поддерживать порядок на юге Сирии, чтобы Дамаск имел возможность обеспечить права друзов и сократить уровень напряжения с Израилем.
Еще одна цель визита аш-Шараа, по мнению Бочарова, — укрепление торгово-экономических отношений между странами.
Востоковед Кирилл Семенов полагает, что вторая поездка временного сирийского президента в Москву говорит о возрождении российско-сирийского партнерства в сферах безопасности, культуры, экономики. Он напомнил, что начало этому процессу положили предыдущие переговоры лидеров двух стран в Москве в октябре прошлого года. Эксперт добавил, что после встречи активизировалась работа межправительственных комиссий.
Семенов подчеркнул, что встреча Путина и аш-Шараа не связана с выводом российских военных в Эль-Камышлы.
Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Товарищ Сухов: Восток — дело тонкое» Николай Сухов в интервью с RTVI высказал мнение, что приезд аш-Шараа в Москву — попытка зафиксировать новую архитектуру Сирии, в которой установлен жесткий суверенитет, но остается российское присутствие. Также, по мнению востоковеда, сирийский лидер заинтересован в сохранении российского участия в разрешении противоречий с курдами.
«Думаю, что еще раз будет обсуждаться вопрос подготовки сирийской армии: экипировка, обеспечение вооружением и подготовка. Это очень важно [для сирийцев]. Дело в том, что Израиль этому всячески препятствует, а Турцию они не хотят видеть в качестве спонсора подготовки своей армии. В этом смысле позиция Сирии по отношению к России сейчас достаточно выгодна», — уточнил эксперт.
Он добавил, что экономическая ситуация в республике постепенно улучшается благодаря тому, что власти контролируют нефтяные и газовые месторождения, налаживают электроснабжение. У России Сирия может просить зерно и нефтепродукты.