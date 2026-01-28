Нефть как оружие: Зачем Трамп грозит Кубе тотальной блокадой импорта

В публикации поясняется, что Куба способна покрывать лишь треть внутреннего спроса в нефти, добывая около 40 тысяч баррелей в день, и сильно зависит от импорта, в первую очередь из Венесуэлы. В КНР считают, что прекращение поставок быстро парализует энергосистему, транспорт, медицину и поставки продовольствия, поставив под прямую угрозу социальную стабильность.
Китайские эксперты видят в этом шаге не единичную меру, а часть системной стратегии США в регионе, указывая на недавний военный удар по Венесуэле для установления контроля над её нефтяными ресурсами. Этот шаг был охарактеризован американскими официальными лицами как «предупреждение».
По мнению аналитиков, на протяжении более 60 лет блокада и санкции остаются главными инструментами политики США в отношении Кубы, хотя сегодня они маскируются под лозунги «восстановления стабильности». С точки зрения Вашингтона, давление на Кубу после действий против Венесуэлы демонстрирует последовательность и системность региональной стратегии.
«Введение нефтяного эмбарго против Кубы означает, что экономическое давление напрямую трансформируется в социальные риски», — считают в Китае.
В статье резюмируется, что мир вступает в фазу, где сила применяется открыто, а нефть становится не просто ресурсом, а политическим языком. Куба сталкивается не только с угрозой энергетического голода, но и с долгосрочной конфронтацией, проверяющей пределы терпимости международного сообщества к подобным методам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба невероятно близка к полному краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Американский лидер добавил, что ему будет интересно понаблюдать за тем, как кубинские власти будут выпутываться из ситуации.
