Нефть как оружие: Зачем Трамп грозит Кубе тотальной блокадой импорта

В публикации поясняется, что Куба способна покрывать лишь треть внутреннего спроса в нефти, добывая около 40 тысяч баррелей в день, и сильно зависит от импорта, в первую очередь из Венесуэлы. В КНР считают, что прекращение поставок быстро парализует энергосистему, транспорт, медицину и поставки продовольствия, поставив под прямую угрозу социальную стабильность.