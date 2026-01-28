Президент Узбекистана принял генерального директора Росатома — подробности встречи

«Мы позволили себе некое новаторство: предложить руководству Узбекистана создать не просто пристанционный атомный город, но атомный кластер, в котором будут присутствовать не только атомная энергетика, но атомная медицина, радиологические компетенции в интересах сельского хозяйства, здравоохранения, материаловедения», — рассказал Лихачев телеканалу «Россия 24».