Трамп сравнил курс доллара с йо-йо на фоне минимума за четыре года

Пока индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) фиксирует антирекорды, скатившись до уровней марта 2022 года, Трамп придерживается стратегии невмешательства. По его словам, валюта должна самостоятельно нащупать «справедливый уровень». Президент иронично заметил, что при желании мог бы манипулировать курсом, заставляя его прыгать вверх-вниз, словно игрушку «йо-йо», однако считает такой сценарий неблагоприятным для экономики.
Тем временем финансовый рынок настроен куда менее оптимистично. Аналитики Bloomberg указывают на беспрецедентный с 2011 года масштаб ставок против доллара. Трейдеры массово готовятся к дальнейшему падению, считая главным дестабилизирующим фактором внутреннюю политическую обстановку в США.
Также американский лидер Дональд Трамп заявил, что введённые им импортные пошлины принесли стране 600 миллиардов долларов дохода. Он отметил, что даже в случае отмены тарифов Верховным судом США администрация найдёт альтернативные способы достижения тех же целей, хотя они могут оказаться менее удобными.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.