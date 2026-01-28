Трамп сравнил курс доллара с йо-йо на фоне минимума за четыре года

Пока индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) фиксирует антирекорды, скатившись до уровней марта 2022 года, Трамп придерживается стратегии невмешательства. По его словам, валюта должна самостоятельно нащупать «справедливый уровень». Президент иронично заметил, что при желании мог бы манипулировать курсом, заставляя его прыгать вверх-вниз, словно игрушку «йо-йо», однако считает такой сценарий неблагоприятным для экономики.