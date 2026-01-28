Politico: тарифы США и планы Трампа по Гренландии нарушают устав НАТО

Тарифы США против государств ЕС и планы американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии противоречат ряду статей устава НАТО, пишет Politico со ссылкой на дипломата из страны-участницы альянса.
Собеседник отметил, что Трамп, угрожая пошлинами в отношении европейских стран и захватом Гренландии, нарушает вторую и третью статьи устава. Эти статьи предполагают, что члены НАТО должны стремиться устранить противоречия в своей международной экономической политике и способствовать развитию экономического сотрудничества. Кроме того, участники альянса должны поддерживать и наращивать индивидуальный и коллективный потенциал для борьбы с вооруженным нападением.
В публикации подчеркивается, что сегодня приоритетной задачей для генсека НАТО Марка Рютте стало «удержание США при Трампе на стороне Европы», но этот курс делает Рютте уязвимым для критики, поскольку другие аспекты его работы отходят на второй план.
Ранее сообщалось, что в Европе признали создание Трампом новой реальности.
В Великобритании назвали Рютте «главным советником» американского лидера в Европе.