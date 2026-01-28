Politico: тарифы США и планы Трампа по Гренландии нарушают устав НАТО

Собеседник отметил, что Трамп, угрожая пошлинами в отношении европейских стран и захватом Гренландии, нарушает вторую и третью статьи устава. Эти статьи предполагают, что члены НАТО должны стремиться устранить противоречия в своей международной экономической политике и способствовать развитию экономического сотрудничества. Кроме того, участники альянса должны поддерживать и наращивать индивидуальный и коллективный потенциал для борьбы с вооруженным нападением.