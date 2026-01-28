Бочаров создал новый штаб в Волгоградской области

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, возглавил новую структуру первый заместитель губернатора, председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Туда также вошли другие заместители главы региона, курирующие комитеты и инспекции, руководители этих комитетов и инспекций и главы региональных управлений федеральных ведомств — Волгоградстата, УФНС, УФАС и волгоградского отделения Банка России. Всего в составе штаба — 40 человек.