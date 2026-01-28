Бочаров создал новый штаб в Волгоградской области

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, возглавил новую структуру первый заместитель губернатора, председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Туда также вошли другие заместители главы региона, курирующие комитеты и инспекции, руководители этих комитетов и инспекций и главы региональных управлений федеральных ведомств — Волгоградстата, УФНС, УФАС и волгоградского отделения Банка России. Всего в составе штаба — 40 человек.
Постановлением предусмотрено и создание аналогичной комиссии, которую также возглавил Александр Дорждеев. Членами комиссии стали ряд подчиненных губернатора, представители федеральных ведомств, депутаты облдумы — всего 23 человека.
Как следует из документа, задачами штаба являются рассмотрение вопросов развития экономики и социальной сферы региона, разработка рекомендаций и предложений по повышению устойчивости их развития, анализ динамики изменений показателей социально-экономического развития, в том числе определенных отдельными Указами Президента РФ, обеспечение органов власти с муниципалитетами, хозяйствующими субъектами.
Комиссия, в свою очередь, займется вопросами поддержки инвестиционных проектов на территории региона. В частности, она будет рассматривать возможность передачи без торгов земельных участков для возведения социально-культурных или коммунально-бытовых объектов, проведет мониторинг участков, где запланирован снос,