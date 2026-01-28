Казахстан опроверг связь атакованных у КТК танкеров с теневым флотом

Видео его выступления опубликовал «Sputnik Казахстан».
«Они были с включенными транспондерами. Их названия читались, и их было легко идентифицировать. То есть данные танкеры не принадлежали никакой, скажем так, серой флотилии», — сказал министр.
Астана, по его словам, на КТК потеряла порядка 3,8 млн тонн экспорта нефти. Речь идет также об атаках в ноябре и декабре.
Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.