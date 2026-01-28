Ричмонд
Казахстан опроверг связь атакованных у КТК танкеров с теневым флотом

Атакованные в январе 2026 года рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) танкеры не принадлежали теневому флоту, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

Источник: AP 2024

Видео его выступления опубликовал «Sputnik Казахстан».

«Они были с включенными транспондерами. Их названия читались, и их было легко идентифицировать. То есть данные танкеры не принадлежали никакой, скажем так, серой флотилии», — сказал министр.

Астана, по его словам, на КТК потеряла порядка 3,8 млн тонн экспорта нефти. Речь идет также об атаках в ноябре и декабре.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.