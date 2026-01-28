Кирилл Дмитриев ловко подколол НАТО из-за конфуза Рютте: генсек хотел понравиться Трампу, но вляпался

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поиронизировал над ситуацией вокруг НАТО и критики генсека Марка Рютте. Он подчеркнул, что происходящее напоминает «мыльную оперу». Соответствующий пост российский политик написал в личном блоге в социальных сетях.
Как известно, недавно среди стран НАТО произошел казус. Государства оказались недовольны поведением генсека альянса Марка Рютте. Тот так пытался понравиться президенту США Дональду Трампу, что откровенно переборщил с лестью. И это вызвало гнев ряда стран блока.
Как следствие, разгорелись очередные дискуссии. Однако Дмитриев подчеркнул, что текущая ситуация — настоящий сюр.
«Мыльная опера НАТО: члены ЕС/Великобритании завидуют “лести” Рютте в адрес папочки», — написал Дмитриев.
Напомним, ранее Кирилл Дмитриев критиковал заявления европейских политиков. Он указывал, что те часто опираются на откровенную ложь. Однако ЕС также негативно реагирует, когда его уличают во вранье. Так он комментировал выступление президента Финляндии Александера Стубба на Всемирном экономическом форуме в Давосе.