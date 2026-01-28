Кирилл Дмитриев ловко подколол НАТО из-за конфуза Рютте: генсек хотел понравиться Трампу, но вляпался

Напомним, ранее Кирилл Дмитриев критиковал заявления европейских политиков. Он указывал, что те часто опираются на откровенную ложь. Однако ЕС также негативно реагирует, когда его уличают во вранье. Так он комментировал выступление президента Финляндии Александера Стубба на Всемирном экономическом форуме в Давосе.