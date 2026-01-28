Захарова обвинила Украину в срыве переговоров из-за ударов по мирному населению

Дипломат подчеркнула, что даже намёки на переговоры или движение к миру вызывают у украинских властей «реакцию, проявляющую тёмную сущность». По её словам, удары наносятся не по военной необходимости и не соответствуют логике ситуации на поле боя. Захарова отметила, что эти действия свидетельствуют о систематическом подходе Киева к срыву любых мирных инициатив.