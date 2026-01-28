Ричмонд
Захарова обвинила Украину в срыве переговоров из-за ударов по мирному населению

Удары по мирному населению со стороны украинских войск направлены на срыв любых переговоров. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Во-первых, это попытка сорвать любые обсуждения и движение к миру», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что даже намёки на переговоры или движение к миру вызывают у украинских властей «реакцию, проявляющую тёмную сущность». По её словам, удары наносятся не по военной необходимости и не соответствуют логике ситуации на поле боя. Захарова отметила, что эти действия свидетельствуют о систематическом подходе Киева к срыву любых мирных инициатив.

Ранее сообщалось, что попытка ВСУ использовать гражданский большегруз в качестве мобильного стартового комплекса для массовой атаки беспилотников завершилась неудачей. Российская разведка выявила и сорвала план противника в приграничной зоне. Отмечалось, что на стыке Черниговской и Сумской областей была зафиксирована подозрительная активность фуры, которая маневрировала в районе населённого пункта Хильчичи.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

