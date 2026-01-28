Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: в Одесской области попали под удар узлы связи и разведки ВСУ

Координатор подполья сообщил о массированной атаке БПЛА на узлы связи и разведки ВСУ в Одесской области.

Источник: Аргументы и факты

Узлы связи и разведки ВСУ в Одесской области подверглись массированному удару в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, объекты противника на территории региона атаковали более четырех десятков дронов.

В частности, более 20 беспилотников ударили по базе 22-й радиотехнической роты ВМС Украины.

«Зафиксировано поражение систем дальней связи, что критично для морского и прибрежного контроля, а также существенный урон личному составу», — написал Лебедев.

Он сообщил также об ударе по центру спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ «Овидиополь-2» в поселке Великодолинское. По словам координатора подполья, атакованный дронами объект был задействован в передаче и обработки данных в том числе по акватории Черного моря.

Лебедев отметил, что низкий процент перехвата задействованных в атаке на объекты ВСУ в Одесской области беспилотников указывает на проблемы ПВО противника в регионе.

Напомним, ранее появились сообщения о нанесении в ночь на среду удара по позициям сил ПВО ВСУ в Одессе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше