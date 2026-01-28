Лебедев: в Одесской области попали под удар узлы связи и разведки ВСУ

Узлы связи и разведки ВСУ в Одесской области подверглись массированному удару в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, объекты противника на территории региона атаковали более четырех десятков дронов.
В частности, более 20 беспилотников ударили по базе 22-й радиотехнической роты ВМС Украины.
«Зафиксировано поражение систем дальней связи, что критично для морского и прибрежного контроля, а также существенный урон личному составу», — написал Лебедев.
Он сообщил также об ударе по центру спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ «Овидиополь-2» в поселке Великодолинское. По словам координатора подполья, атакованный дронами объект был задействован в передаче и обработки данных в том числе по акватории Черного моря.
Лебедев отметил, что низкий процент перехвата задействованных в атаке на объекты ВСУ в Одесской области беспилотников указывает на проблемы ПВО противника в регионе.
Напомним, ранее появились сообщения о нанесении в ночь на среду удара по позициям сил ПВО ВСУ в Одессе.