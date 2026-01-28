Федеральные министры едут в Тюмень с тайным визитом

В Тюмень приедут высокопоставленные гости из Москвы.
В Тюмени тайно приедут федеральные министры. Уже в четверг местные власти примут главу министерства экономического развития Максима Решетникова и министра науки Валерия Фалькова. Близкие к правительству источники сообщают URA.RU, что московские чиновники проедутся по ключевым вузам региона и проведут пленарную сессию в ТюмГУ.
«Сессия будет посвящена росту производительности труда в университетах. Подробности не известны даже высокопоставленным сотрудникам», — отмечает источник агентства.
Визит министров держат в строгом секрете. В пресс-службе ТюмГУ агентству сообщили, что не знают деталей. А в пресс-службе Тюменского института культуры и вовсе заявили, что информация о приезде випов не соответствует действительности. При этом несколько сотрудников ТГИК анонимно подтвердили, что ожидают высокопоставленных гостей. Официально власти тоже ничего не комментируют. Предполагается, что министры останутся в регионе до пятницы.