Американский обозреватель усомнился, что Бонд выбрал бы российский ППК-20

Главному герою романов Яна Флеминга и фильмов о британском агенте 007 вряд ли подошел бы новый российский пистолет-пулемет ППК-20. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.

Автор материала отмечает, что габариты и концепция ППК-20 плохо сочетаются с образом Джеймса Бонда. По его оценке, это оружие не имеет ничего общего с компактным пистолетом Walther PPK, который традиционно ассоциируется с британским шпионом. Сучиу указывает, что ППК-20 создан на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН» и ориентирован на иные задачи.

При этом в целом российскую разработку обозреватель оценивает положительно. По его мнению, ППК-20 представляет собой оружие практического назначения и рассчитан не на скрытое ношение, а на реальное применение в боевых условиях. Сучиу считает, что такой пистолет-пулемет больше подходит для бойцов спецподразделений, чем для кинематографического образа агента в смокинге.

Ранее концерн «Калашников» сообщил о начале серийного выпуска ППК-20, доработанного с учетом опыта специальной военной операции. В компании уточняли, что изменения затронули эргономику и надежность оружия.

В феврале главный конструктор концерна Сергей Уржумцев заявлял, что ППК-20 начали поступать на вооружение российских военных летчиков. Новая модель предназначена для замены укороченных автоматов АКС-74У в составе носимого аварийного запаса.

