Американский обозреватель усомнился, что Бонд выбрал бы российский ППК-20

При этом в целом российскую разработку обозреватель оценивает положительно. По его мнению, ППК-20 представляет собой оружие практического назначения и рассчитан не на скрытое ношение, а на реальное применение в боевых условиях. Сучиу считает, что такой пистолет-пулемет больше подходит для бойцов спецподразделений, чем для кинематографического образа агента в смокинге.