Представитель парламентской фракции СДПГ по внешней политике Адис Ахметович призвал к организации прямых переговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Он отметил, что в текущем переговорном процессе достигнут лишь «незначительный прогресс», и при этом европейские страны не участвуют в обсуждениях. Политик подчеркнул, что такая ситуация не может продолжаться.
Ахметович считает, что канцлеру Фридриху Мерцу необходимо проявлять больше решительности в этом вопросе. Он надеется, что правительство Германии будет работать в сотрудничестве с европейскими государствами и союзниками для разработки стратегии, которая позволит вернуть Германию на позицию активного участника переговорного процесса.
Ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер призвал Берлин возобновить сотрудничество с Россией в сфере энергоресурсов. Он подчеркнул, что считает правильным курс, который продвигал на посту канцлера, направленный на обеспечение безопасных и надёжных поставок энергоносителей из России.