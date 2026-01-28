Трамп считает, что конгрессвумен Омар инсценировала нападение на себя

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что конгрессвумен Ильхан Омар (демократ от Миннесоты) сама могла инсценировать нападение, в ходе которого её облили неизвестной жидкостью с резким запахом во время выступления.
Отвечая на вопрос журналистки ABC Рейчел Скотт, видел ли он видео инцидента, Трамп сказал:
«Нет. Я о ней не думаю. Я думаю, что она мошенница… Она, вероятно, сама себя обрызгала».
Он также надеется, что ему «не придётся с этим возиться».
Нападение произошло, когда Омар выступала с требованием отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и ликвидации Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
Злоумышленник был задержан, а Омар продолжила свое выступление.