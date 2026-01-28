Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что конгрессвумен Омар инсценировала нападение на себя

Президент США назвал члена Палаты представителей Ильхан Омар, на которую было совершено нападение, мошенницей.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что конгрессвумен Ильхан Омар (демократ от Миннесоты) сама могла инсценировать нападение, в ходе которого её облили неизвестной жидкостью с резким запахом во время выступления.

Отвечая на вопрос журналистки ABC Рейчел Скотт, видел ли он видео инцидента, Трамп сказал:

«Нет. Я о ней не думаю. Я думаю, что она мошенница… Она, вероятно, сама себя обрызгала».

Он также надеется, что ему «не придётся с этим возиться».

Нападение произошло, когда Омар выступала с требованием отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и ликвидации Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Злоумышленник был задержан, а Омар продолжила свое выступление.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше