Полномочия мэра Тулунского района прекращены досрочно по требованию прокуратуры

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, при этом, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, о возникшем конфликте интересов в думу Тулунского муниципального района фигурант не сообщил. На этом основании прокуратура внесла представление, а впоследствии направила в суд иск о досрочном прекращении полномочий мэра в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством.