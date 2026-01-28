Ричмонд
Полномочия мэра Тулунского района прекращены досрочно по требованию прокуратуры

Ранее чиновник подписал документацию, на основании которой два его близких родственника получили денежные выплаты из бюджета.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 28 января. Суд удовлетворил иск Тулунской межрайонной прокуратуры о досрочном прекращении полномочий мэра Тулунского МО Александра Тюкова. Установлено, что в 2022—2023 годах чиновник подписал документацию, на основании которой два его близких родственника получили денежные выплаты за счет бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, при этом, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, о возникшем конфликте интересов в думу Тулунского муниципального района фигурант не сообщил. На этом основании прокуратура внесла представление, а впоследствии направила в суд иск о досрочном прекращении полномочий мэра в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством.

Суд в удовлетворении требований отказал. Прокурор, не согласившись с судебным актом, внес апелляционное представление. Судебная коллегия по административным делам Иркутского областного суда поддержала доводы прокуратуры и удовлетворила исковые требования надзорного ведомства в полном объеме, отменив решение суда первой инстанции.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение проконтролирует прокуратура.

Напомним, что ранее покуратура потребовала удаление в отставку мэра Тулуна Михаила Гильдебранта. Как сообщил собственный источник агентства, знакомый с ситуацией, представление в связи с нарушениями антикоррупционного внесено в местную думу.