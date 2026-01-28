Российские военные сорвали попытку атаки дронами ВСУ по сценарию «Паутины»

Российские военные пресекли попытку украинской армии провести массированную атаку беспилотниками по территории России, аналогичную операции «Паутина». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.
По данным источника, противник планировал применить схему, использованную ранее при ударах по нескольким военным аэродромам внутри страны. Для этого к границе была направлена фура, в кузове которой находились беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также мобильная группа ВСУ.
Грузовик был замечен на границе Черниговской и Сумской областей. Российские разведчики зафиксировали передвижение цели и передали координаты. После этого по фуре был нанесен удар из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».
Сообщается, что грузовик вместе с беспилотниками и личным составом ВСУ был уничтожен в районе населенного пункта Хильчичи. Этот район, по данным источников, ранее неоднократно использовался для запусков дронов в сторону российской территории.
Ранее Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видеозапись удара по фуре в Хильчичах. На кадрах зафиксирован момент поражения грузовика ракетами РСЗО «Торнадо-С».
