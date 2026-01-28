Ричмонд
Эстетика Мар-а-Лаго: Стало известно, во сколько обойдётся тотальный лук от Дональда Трампа

Желающим полностью облачиться в «патриотический» гардероб от Дональда Трампа — начиная с носков и заканчивая парфюмом с золотым бюстом политика — придется потратить около трех тысяч долларов, подсчитало РИА «Новости».

Фундамент образа закладывается с аксессуаров: на официальном портале Trump Store сине-красно-белые носки с фамилией президента предлагают использовать как инструмент для демонстрации любви к родине за 24 доллара. Спортивная обувь в этой линейке представлена моделью TRUMPSNEAKERS. Белоснежные кроссовки, украшенные американским флагом, золотым крылом и символичным числом «45», призваны, по заверению создателей, дарить владельцу уверенность и помогать в покорении мира. Обойдется такая пара в 225 долларов.

Нижняя часть костюма состоит из именных брюк за 92 доллара и ремня с изображением флоридской резиденции Мар-а-Лаго, который оценивается в 220 долларов. В качестве верха покупателям предлагают поло с национальной символикой за 125 долларов. Для более прохладной погоды предусмотрен джемпер с символикой поместья президента за 575 долларов, а также жилетка за 315 долларов. Дополнить комплект предлагается фирменной шляпой и «патриотическими» очками за 69 и 22 доллара соответственно.

Особое место в коллекции занимают аксессуары. Поскольку для бизнесмена такого уровня время — это ресурс, в линейке Trump Watches представлены часы. Базовая модель из золота с бриллиантами и портретом политика стоит 899 долларов. Примечательно, что в продаже имелись и эксклюзивные экземпляры стоимостью 100 тысяч долларов, однако на данный момент вся серия раскуплена.

Финальным аккордом в создании имиджа истинного сторонника Трампа становится парфюм. Флакон объёмом 100 мл, увенчанный золотой фигуркой 45-го и 47-го президента на постаменте, обойдется коллекционерам в 249 долларов.

Тем временем в политических кругах Европы нарастает обеспокоенность состоянием здоровья президента США Дональда Трампа. Несмотря на регулярные заверения американского лидера в его отличной форме, эта тема становится одной из центральных в кулуарных обсуждениях европейских чиновников.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

