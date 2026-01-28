Эстетика Мар-а-Лаго: Стало известно, во сколько обойдётся тотальный лук от Дональда Трампа

Нижняя часть костюма состоит из именных брюк за 92 доллара и ремня с изображением флоридской резиденции Мар-а-Лаго, который оценивается в 220 долларов. В качестве верха покупателям предлагают поло с национальной символикой за 125 долларов. Для более прохладной погоды предусмотрен джемпер с символикой поместья президента за 575 долларов, а также жилетка за 315 долларов. Дополнить комплект предлагается фирменной шляпой и «патриотическими» очками за 69 и 22 доллара соответственно.