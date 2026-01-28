В Госдуме заявили, что семьи мигрантов не должны оставаться в России

Водолацкий уточнил, что если эти инициативы будут приняты, то у членов семей мигрантов не будет полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), так как работа будет осуществляться строго по временному приглашению. При этом он отметил, что конкретные поправки в закон ещё не вносились, но профильный комитет намерен в ближайшее время рассмотреть поступившие от депутатов и общественных организаций предложения.