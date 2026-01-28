В Госдуме заявили, что семьи мигрантов не должны оставаться в России

«В настоящий момент в Госдуме в нашем профильном комитете очень много предложений, в том числе и от коллег, связанных с тем, что трудовой мигрант должен прибыть на определённый срок, отработать в рамках трудовых отношений с работодателем и вернуться обратно на свою историческую родину», — сказал депутат, подчеркнув, что семьи мигрантов не должны оставаться в России.
Водолацкий уточнил, что если эти инициативы будут приняты, то у членов семей мигрантов не будет полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), так как работа будет осуществляться строго по временному приглашению. При этом он отметил, что конкретные поправки в закон ещё не вносились, но профильный комитет намерен в ближайшее время рассмотреть поступившие от депутатов и общественных организаций предложения.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России почти на четверть сократилось число несовершеннолетних иностранцев. Кроме того, 28 января в силу вступил федеральный закон, который установит обмен данными о детях-мигрантах между МВД и органами образования.
