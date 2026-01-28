Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Путается в фактах и не видит реальность»: Дмитриев отреагировал на оскорбления Маска в адрес Сикорского

Дмитриев: поджигатель войны Сикорский путается в фактах и не видит реальность.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в адрес миллиардера Илона Маска, заявив, что тот не может увидеть реальность из-за своей ненависти.

«Слюнявый идиот» и поджигатель войны Сикорский допускает множество ошибок в фактах, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет увидеть реальность", — написал Дмитриев на своей странице в соцсетях, прикрепив ответ Маска.

Напомним, в своем обращении к бизнесмену Сикорский спросил, почему тот якобы не мешает российским военным использовать Starlink для ударов по Украине. В ответ Маск назвал поляка слюнявым идиотом, добавив, что Starlink является военной связью Украины.

Ранее KP.RU писал, что Дмитриев поиронизировал над ситуацией вокруг НАТО и критики генсека Марка Рютте. Он назвал происходящее в альянсе «мыльной оперой».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше