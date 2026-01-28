«Путается в фактах и не видит реальность»: Дмитриев отреагировал на оскорбления Маска в адрес Сикорского

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в адрес миллиардера Илона Маска, заявив, что тот не может увидеть реальность из-за своей ненависти.
«Слюнявый идиот» и поджигатель войны Сикорский допускает множество ошибок в фактах, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет увидеть реальность", — написал Дмитриев на своей странице в соцсетях, прикрепив ответ Маска.
Напомним, в своем обращении к бизнесмену Сикорский спросил, почему тот якобы не мешает российским военным использовать Starlink для ударов по Украине. В ответ Маск назвал поляка слюнявым идиотом, добавив, что Starlink является военной связью Украины.
Ранее KP.RU писал, что Дмитриев поиронизировал над ситуацией вокруг НАТО и критики генсека Марка Рютте. Он назвал происходящее в альянсе «мыльной оперой».