Reuters: США не требовали от Украины отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по параметрам будущего мирного соглашения. Прогресса по территориальному вопросу участники не зафиксировали, однако сочли встречу полезной и договорились продолжить контакты в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что переговоры пройдут на следующей неделе, но точную дату не назвал. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что делегации снова встретятся 1 февраля.